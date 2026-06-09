GAVORRANO – E’ andato a uno scatenato Michele Massa della Vitam-In-Cmf il trofeo Buriano, gara di ciclismo amatoriale Acsi, che è andata in scena domenica mattina al Grilli di Gavorrano (foto Malarby). La manifestazione è stata organizzata dal Marathon Bike con il patrocinio della Provincia di Grosseto e Comune di Gavorrano con il sostegno della Banca Tema e Cantina Vini di Maremma. Il via alle 9.30 davanti al bar la Curva del Grilli, poi i corridori si sono confrontati su un tracciato di circa 65 chilometri con il finale di gara posto nei cinquecento metri di salita della strada che porta a Buriano. Troppo forte per tutti Michele Massa, sceso in Maremma da Sarzana di proposito per confrontarsi con i corridori più quotati che solitamente si danno appuntamento qui per sfidarsi.

La cronaca della gara vede subito i soliti tentativi di fuga sino a quello decisivo avvenuto a 25 chilometri dal traguardo, quando Michele Massa ha trovato l’azione giusta assieme a Bernardo Angiolini della Domestich Cycling. Di comune accordo i due si sono presentati in località Vaticino dove era posto l’arrivo con Massa che non ha avuto nessun tipo di problema a battere in volata Angiolini. Al terzo posto il campione italiano della categoria Elite Spor Matteo Sensi. “Quando posso vengo volentieri a correre in Maremma – ha dichiarato Massa – che per territorio e arrivi non ha uguali in Toscana. Ringrazio tutta la mia compagine della Vitam-In-Cmf di Firenze, soprattutto il presidente Alessandro Casini che fa di tutto per non farci mancare niente”. Questi i migliori di categoria: Bernardo Angiolini, Mattia Cerone, Tommaso Conforti, Giancarlo Bertellotti, Stefano Buti, Gianluca Ferri e Fabio Alberi.