GROSSETO. Il Comune di Grosseto ha approvato la coorganizzazione del “Maremma Archeofilm Festival 2026”, iniziativa cinematografica dedicata al tema dell’archeologia che si svolgerà dal 16 al 18 luglio presso il Giardino dell’Archeologia.

Il progetto, realizzato in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale M.ARTE, prevede un programma di proiezioni ed eventi culturali volti alla valorizzazione del patrimonio storico e archeologico del territorio.

«Il Maremma Archeofilm Festival è un’iniziativa che unisce cultura, territorio e divulgazione scientifica in un formato accessibile e coinvolgente – hanno dichiarato il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura, Luca Agresti –. Attraverso il linguaggio del cinema possiamo avvicinare pubblici diversi al patrimonio archeologico della Maremma, valorizzandolo in una cornice suggestiva come il Giardino dell’Archeologia».

Il Festival rappresenta un’importante occasione di valorizzazione culturale e di promozione del territorio della Maremma attraverso il linguaggio del cinema.