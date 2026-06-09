CAPALBIO – Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni sono pronti a dirsi sì. Secondo le indiscrezioni rilanciate nelle ultime ore, il cantautore romano e l’imprenditrice convoleranno a nozze il 13 giugno, in una cornice d’eccezione: la Maremma Toscana, a due passi dall’Argentario. Ad accogliere la cerimonia sarà infatti la suggestiva Pieve di San Nicola, nel cuore del paese di Capalbio.

La coppia, che ha dato alla luce la piccola Anna, avrebbe scelto proprio la Maremma e il suo mare per celebrare il matrimonio, in un luogo che per loro rappresenta da tempo un punto di riferimento e di fuga dagli impegni della vita quotidiana. La cerimonia sarà religiosa e verrà officiata dal parroco del paese, don Marcello Serio.

Tommaso Paradiso

Tommaso Paradiso è uno dei cantautori più noti della scena pop italiana. Nato a Roma, ha raggiunto la popolarità come frontman dei Thegiornalisti, gruppo con cui ha firmato alcuni dei brani più ascoltati degli ultimi anni. Dopo l’addio alla band, avvenuto nel 2019, ha proseguito con una carriera solista molto seguita, confermandosi tra gli artisti più amati dal grande pubblico.

Nel corso degli anni ha costruito un immaginario musicale fatto di romanticismo, vita quotidiana e riferimenti generazionali, diventando un punto di riferimento per una larga fetta di ascoltatori. La relazione con Carolina Sansoni ha spesso ispirato anche la sua produzione artistica.

Carolina Sansoni

Carolina Sansoni è un’imprenditrice e comunicatrice, fondatrice dell’agenzia Talkin Pills, realtà legata al mondo del lavoro e della creatività. Romana, ha costruito il proprio percorso professionale tra comunicazione, media e impresa, distinguendosi per una presenza discreta ma molto solida nel suo settore.

La sua relazione con Paradiso, iniziata nel 2017 è cresciuta lontano dai riflettori. La nascita della loro figlia Anna ha rafforzato ulteriormente il legame tra i due, che ora si preparano a un passo molto importante della loro storia celebrandolo in un angolo di meraviglia della Maremma.