FOLLONICA. Scoppia la polemica sui lavori di riprofilatura dell’arenile a Pratoranieri. I gruppi consiliari di opposizione intervengono duramente contro la decisione dell’Amministrazione comunale di avviare l’intervento proprio nei giorni di avvio della stagione balneare, con la conseguente chiusura di un ampio tratto di spiaggia pubblica e il divieto di balneazione nell’area interessata dal cantiere.

A firmare la nota sono i consiglieri comunali Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Andrea Pecorini e Francesca Stella.

«Apprendiamo con sconcerto che, nel pieno dell’avvio della stagione balneare, l’Amministrazione comunale ha deciso di avviare i lavori di riprofilatura dell’arenile a Pratoranieri, con la conseguente chiusura di un lungo tratto di spiaggia pubblica conosciuto da tutti come Tony’s e il divieto di balneazione nello specchio d’acqua antistante l’area di cantiere» affermano i consiglieri.

Nel mirino dell’opposizione c’è l’ordinanza dirigenziale numero 416 del 5 giugno, che dispone la chiusura dell’area dall’8 al 12 giugno.

«Pur riconoscendo la necessità di interventi di manutenzione e di tutela dell’arenile, non possiamo non evidenziare come la tempistica scelta sia del tutto sbagliata. È difficile comprendere perché lavori programmabili e prevedibili non siano stati eseguiti durante i mesi invernali o comunque prima dell’inizio della stagione balneare».

Secondo i firmatari della nota, la decisione rischia di produrre effetti negativi sia per i cittadini che per il comparto turistico.

«La conseguenza è sotto gli occhi di tutti: meno spiaggia pubblica a disposizione dei cittadini, disagi per i turisti che scelgono Follonica per le proprie vacanze e un danno economico per le attività commerciali e turistico-ricettive della zona, che proprio in queste settimane dovrebbero poter lavorare nelle migliori condizioni possibili».

I consiglieri sottolineano inoltre il valore strategico del litorale per l’economia cittadina.

«Follonica è una città a forte trazione turistica e il suo principale patrimonio è rappresentato dal mare e dalle spiagge. Limitare l’accesso a un ampio tratto di arenile pubblico nel mese di giugno significa offrire un servizio peggiore a chi vive la città e a chi la sceglie per trascorrere le proprie vacanze».

Da qui le richieste di chiarimento rivolte all’Amministrazione comunale. «Ci chiediamo inoltre come sia possibile che interventi definiti urgenti emergano soltanto a stagione ormai iniziata. Una programmazione più attenta avrebbe consentito di eseguire i lavori senza arrecare danni e disagi alla collettività».

L’opposizione annuncia quindi un’iniziativa in Consiglio comunale.

«Per questo motivo presenteremo un’interrogazione per chiedere all’Amministrazione di chiarire le ragioni che hanno portato all’esecuzione di questi lavori a stagione balneare già iniziata, chi abbia assunto tale decisione e perché non sia stato possibile programmare gli interventi nei mesi precedenti».

Infine, i consiglieri chiedono garanzie per il futuro. «I cittadini hanno il diritto di sapere perché una parte importante della spiaggia pubblica sia stata sottratta alla fruizione proprio all’inizio dell’estate, con evidenti disagi per residenti, turisti e attività economiche. Chiederemo inoltre quali misure l’Amministrazione intenda adottare affinché situazioni analoghe non si ripetano in futuro».

«Non possiamo permetterci di affrontare la stagione estiva con cantieri aperti sulle nostre spiagge per interventi che avrebbero dovuto essere programmati e realizzati ben prima dell’arrivo dell’estate» concludono Betti, Ciompi, Giorgieri, Pecorini e Stella.