GROSSETO – Vasta operazione antidroga nella notte tra l’8 e il 9 giugno 2026. I Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Brescia, con il supporto dei reparti territorialmente competenti, hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di 12 persone indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

L’operazione ha interessato diverse province italiane: oltre a Brescia, i controlli e le perquisizioni sono stati eseguiti anche a Grosseto, Ancona, Bergamo, Brindisi e Mantova.

Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Brescia su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Brescia. Contestualmente è stato eseguito anche un decreto di perquisizione nei confronti di altre 13 persone, non destinatarie di misure cautelari, ma ritenute dagli investigatori coinvolte in attività di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.