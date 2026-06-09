SCANSANO – C’è una Maremma che continua a credere nel valore delle relazioni, della collaborazione e delle piccole comunità. È da questo spirito che nasce il nuovo Centro Commerciale Naturale di Scansano, realtà che riporta nel paese uno strumento di aggregazione e valorizzazione del commercio locale che mancava da diversi anni e che oggi torna a operare con rinnovato entusiasmo per contribuire alla crescita economica e sociale del territorio.

L’assemblea dei soci ha eletto presidente Ado Peri. Il nuovo Consiglio direttivo è composto da Nicola Riccardelli e Michela Periccioli (vicepresidenti), Maria Alessandra Lazzari (segretaria), Luca Pau e Alessandra Francia.

La nascita del nuovo CCN rappresenta un importante segnale di fiducia per Scansano. Dopo anni di assenza di una struttura organizzata che riunisse il commercio locale, gli operatori economici del paese hanno scelto di tornare a fare squadra per valorizzare il centro storico e le eccellenze di uno dei borghi più rappresentativi della Maremma, conosciuto nel mondo per il Morellino ma anche per il suo patrimonio paesaggistico, culturale e umano.

Presidente del nuovo CCN è Ado Peri, appartenente a una delle famiglie storiche del commercio scansanese, da oltre 150 anni legata al territorio e alla sua evoluzione economica.

«Con questa ripartenza del CCN Scansano – commenta Peri – vorremmo dare un segnale di vitalità del paese, agendo in collaborazione con il Comune e con le altre associazioni locali per compattare il tessuto sociale ed economico, coinvolgendo quanti più operatori possibile e fungendo da presidio del territorio e supporto all’economia locale. Vogliamo far percepire che le piccole realtà ancora esistono e resistono e continuano a essere apprezzate come baluardo di uno stile di vita più sostenibile e più umano. Pur tra mille difficoltà, la bellezza dell’Italia sta ancora nelle piccole comunità».

L’obiettivo del nuovo organismo è favorire la collaborazione tra le attività economiche, promuovere iniziative condivise e contribuire alla valorizzazione del paese, creando occasioni di crescita e sviluppo per tutto il territorio. «Ci riproviamo, in un nuovo tentativo, perché ci crediamo fermamente – prosegue Peri – augurandoci di avere il supporto delle amministrazioni comunali e regionali e la collaborazione dei CCN vicini, per fare un lavoro di squadra che sicuramente ripaga di più che non il guardare ognuno al proprio orticello. Vogliamo guardare speranzosi al futuro di questi territori così ricchi di possibilità».

Anche questa nuova esperienza è nata in seno a Confcommercio Grosseto, che negli ultimi anni ha lavorato con impegno alla costituzione e al consolidamento dei Centri Commerciali Naturali sul territorio provinciale, considerandoli strumenti strategici per rafforzare il commercio di prossimità e valorizzare i centri storici.

«La nascita del nuovo CCN di Scansano è una bellissima notizia – commentano il presidente di Confcommercio Grosseto, Giulio Gennari, e il direttore Gabriella Orlando – Anche perché è un’altra importante realtà che entra a far parte della rete dei Centri Commerciali Naturali della provincia di Grosseto che Confcommercio ha contribuito a costruire e consolidare negli ultimi anni. Far parte di questa rete significa poter condividere esperienze, progettualità e opportunità, nella consapevolezza che la collaborazione tra territori rappresenta un valore aggiunto per tutti. La Maremma ha ancora molto da esprimere e il commercio può dare un contributo importante alla crescita e all’attrattività delle nostre comunità. Per questo salutiamo con grande soddisfazione la nascita del CCN di Scansano e auguriamo al nuovo direttivo un percorso ricco di risultati e soddisfazioni».