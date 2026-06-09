GROSSETO – Finalmente una nuova sede per la Società naturalistica speleologica maremmana, concessa dal Comune di Grosseto in via del Pesce Luna 5 a Principina a Mare.

Vi troverà collocazione la ricca biblioteca dell’associazione, con i libri autoprodotti, e tanto materiale etnografico proveniente dall’Etiopia, portato durante le ormai 28 spedizioni in quella nazione. Alcuni spazi saranno dedicati a fotografie che riguardano le ricerche archeologiche in Maremma, dalla Buca di Spaccasasso (Eneolitico), alla Grotta dello Scoglietto (Età del bronzo), all’Aia del Castellare (inizio paleolitico medio con rinoceronte), a Poggetti Vecchi (inizio Paleolitico medio con elefante antico), alla Grotta Gianninoni (con orso delle caverne) e alla Buca della Jena di Roselle (con resti di jena).

Nelle serate saranno previste proiezioni dei filmati realizzati dall’associazione durante le varie ricerche.

“Un modo di far conoscere le attività svolte ad un pubblico anche di forestieri che avranno così modo di apprezzare meglio la Maremma – spiega la società -. L’inaugurazione avrà luogo sabato 13 giugno alle 17. Seguirà un brindisi e un buffet. Siete tutti invitati”.