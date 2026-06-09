GROSSETO – Si chiude con uno splendido e meritato secondo posto il percorso alle finali della Coppa Italia Rugby a 7 delle Raccattate, la rosa senior femminile del Grosseto Rugby Club. All’evento svoltosi a Parma, nello scenario dello stadio Lanfranchi, indossando la maglia del Rufus le ragazze hanno dimostrato carattere, determinazione e qualità, affrontando ogni partita con grande intensità

Tutti risultati utili nel girone di qualificazione, dove è arrivata una vittoria sul Trento, un pareggio col Montebelluna e un altro successo contro i Cinghiali del Setta; in semifinale nessuno scampo al Gispi, eliminato, mentre nella finalissima le maremmane hanno incrociato di nuovo il Montebelluna, squadra di grande valore che ha prevalso 22-7; innegabile però lo straordinario cammino delle grossetane, protagoniste di una stagione costruita giorno dopo giorno con impegno, costanza e passione.

“Guidate da Mariotti e Castagnini – ha diramato il Grosseto Rugby – le Raccattate hanno messo in campo cuore, sacrificio, entusiasmo, emozione ed un grande spirito di squadra fino all’ultimo minuto, raccogliendo il meritato premio di un prestigioso podio nazionale. Un ringraziamento speciale va a tutte le persone che, fin dal primo giorno, hanno creduto in questo gruppo, sostenendolo e accompagnandolo nella sua crescita. Questo traguardo appartiene anche a loro. Chiudiamo la stagione con grande soddisfazione, felicissimi della squadra che abbiamo creato e che tuttora continua a crescere, consapevoli del percorso fatto e con la testa già rivolta alle sfide del prossimo anno”.