MASSA MARITTIMA – Si è svolta domenica 7 giugno, presso la struttura Sant’Anna di Massa Marittima, la tradizionale Festa del donatore organizzata da Avis comunale Massa Marittima, uno dei momenti più significativi della vita associativa, dedicato al ringraziamento dei donatori e alla promozione dei valori della solidarietà, del volontariato e dell’impegno civico.

Ad aprire la manifestazione è stato il presidente della sezione, Roberto Cecchini, che ha rivolto un caloroso saluto ai donatori, alle autorità presenti, ai rappresentanti delle Avis consorelle, di Avis Provinciale e del sistema trasfusionale. In apertura, un pensiero particolare è stato dedicato a Gino Schifano, già presidente di Avis Massa Marittima e successivamente consigliere di Avis Toscana, figura storica del volontariato locale e punto di riferimento per numerose realtà associative del territorio. A lui, assente per motivi di salute, è stato rivolto l’affettuoso augurio di una pronta e completa guarigione, accompagnato dall’applauso dei presenti.

Nel corso dell’incontro sono stati sinteticamente illustrati i risultati dell’attività associativa relativi al 2025, che confermano la solidità e la crescita della sezione massetana. Le donazioni complessive sono infatti passate da 1.468 nel 2024 a 1.526 nel 2025. Particolarmente significativo l’aumento delle donazioni di plasma, salite da 418 a 457, un dato di grande importanza alla luce della crescente richiesta di plasma necessario in particolare alla produzione di farmaci plasmaderivati e salvavita.

Positivi anche gli indicatori relativi alla partecipazione associativa. I donatori effettivi, ovvero coloro che hanno effettuato almeno una donazione nel corso dell’anno, sono passati da 577 a 595, mentre i donatori attivi risultano complessivamente 645. Molto elevato anche l’indice di donazione, che raggiunge quota 2,56 donazioni per donatore, il secondo miglior risultato dell’intera provincia di Grosseto. Un dato che testimonia non soltanto la quantità delle donazioni effettuate, ma soprattutto la continuità e il senso di responsabilità che caratterizzano i donatori della sezione massetana.

Particolarmente incoraggiante il dato relativo ai nuovi iscritti. Dei 51 nuovi donatori registrati nel 2025, ben 20 appartengono alla fascia di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Un risultato che testimonia l’efficacia delle attività di sensibilizzazione promosse dall’associazione, tra cui gli incontri con gli studenti e la tradizionale Festa dei Diciottenni, e che rappresenta una garanzia di continuità per il futuro dell’Avis.

Alla cerimonia hanno partecipato il vicesindaco di Massa Marittima Maurizio Giovannetti, il presidente di Avis Provinciale Grosseto Carlo Sestini, che ha portato anche il saluto di Avis Toscana di cui è membro del direttivo, il responsabile del Centro Trasfusionale dottor Francesco Casalino e numerosi rappresentanti delle sezioni Avis del territorio. Tutti gli intervenuti hanno sottolineato il valore sociale della donazione e il ruolo fondamentale svolto dai volontari nel garantire la disponibilità di sangue ed emocomponenti per il sistema sanitario. Nel suo intervento, Carlo Sestini ha inoltre tracciato un quadro sintetico della situazione delle donazioni nella provincia di Grosseto, evidenziando il ruolo strategico svolto dalle sezioni comunali e l’importanza di continuare a promuovere il dono del sangue e del plasma per rispondere alle crescenti esigenze del sistema sanitario regionale.

La giornata è stata inoltre arricchita dall’intervento di Angelo Soldatini, direttore della storica testata locale “La Torre Massetana”, che nel 2026 celebra il settantesimo anniversario dalla fondazione e settant’anni di pubblicazioni ininterrotte, un traguardo di grande rilievo per l’informazione e la memoria della comunità massetana.

Momento particolarmente sentito della manifestazione è stata la consegna delle benemerenze associative ai donatori che hanno raggiunto importanti traguardi di attività donazionale. Il conferimento delle benemerenze rappresenta infatti un atto di riconoscimento che vuole dare evidenza all’impegno costante e responsabile dei donatori che, attraverso un gesto volontario e gratuito, contribuiscono ogni giorno a salvare vite umane e a migliorare la qualità della vita di molte persone.

Nel corso della cerimonia sono stati inoltre conferiti riconoscimenti speciali a Gregorio Noci, Fabio Picci e Maurizio Picci, premiati per il loro straordinario percorso di generosità, continuità e impegno a favore della collettività.

Con 187,70 donazioni ogni mille abitanti, Avis Massa Marittima si conferma tra le realtà più virtuose della provincia di Grosseto e dell’intera Toscana. Un risultato che testimonia il forte radicamento dell’associazione nel territorio e che rappresenta il miglior viatico verso il traguardo dell’ottantesimo anniversario della fondazione, previsto nel 2028.

A conclusione della cerimonia di consegna delle benemerenze, tutti i partecipanti si sono ritrovati presso la stessa struttura Sant’Anna per il tradizionale pranzo sociale. Un momento conviviale particolarmente apprezzato, che ha consentito ai donatori, agli ospiti e ai rappresentanti delle istituzioni di condividere ulteriormente lo spirito di amicizia, solidarietà e appartenenza che da sempre caratterizza la grande famiglia di Avis.