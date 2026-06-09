Partirà da piazza Esperanto, abbraccerà il centro storico sfilando nel primo anello attorno alle Mura e si fermerà in piazza Pertini.

Il Toscana Pride 2026 è pronto a incontrare Grosseto con cinque carri e circa diecimila persone attese da tutta Italia.

«Arriviamo a Grosseto senza timori, senza voler imporre nulla a nessuno – afferma Fiora Branconi presidente Toscana Pride -. Arriviamo e manifestiamo perché la legge e la Costituzione ce lo permettono, ci consentono di fare una parata, è un nostro diritto, un diritto di tutti i cittadini: dalla nostra c’è la costituzione. Ringrazio quella parte di Grosseto che ci ha aiutato e sostenuto: questa sarà una settimana piena di eventi, ma inutile dire che l’evento più importante è la parata del 13 giugno».

Valentino Bisconti, in rappresentanza della Provincia di Grosseto, ha citato l’articolo 3 della Costituzione che sancisce il principio di uguaglianza «Grosseto è provincia di accoglienza, che supera le differenze. Noi siamo orgogliosi di essere di parte: siamo dalla parte della Costituzione e dei cittadini».

Anche l’assessora regionale Alessandra Nardini ha citato la Costituzione: «Alla luce degli attacchi che la comunità Lgbt sta subendo anche nel nostro paese, dove la destra sta attaccando persone trans e famiglie omogenitoriali, la Toscana ha un’altra storia, a dieci anni dall’approvazioni delle unioni civili noi vogliamo l’eguaglianza, il pieno riconoscimento delle famiglie omogenitoriali, vogliamo l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole. Essere qui, oggi, a Grosseto, significa ribadire con orgoglio che le istituzioni, la Regione, la Provincia (anche se non ci sarà il comune) sono orgogliosamente a fianco della comunità Lgbt e invito chiunque ad unirsi alla parata».

«Grosseto – ha detto Daniela Castiglione del comitato organizzativo locale – è una città ai margini della Toscana e questo è un segnale che diamo a tutta la regione. Se parte della cittadinanza ha reagito in malo modo significa che ha ancora più bisogno del Toscana pride a Grosseto Ci riconosciamo nel claim dai margini irrompiamo, ovunque resistiamo».

Per quanto riguarda i costi «Ci autososteniamo. A parte qualche privato o associazione gli enti pubblici non contribuiscono, né noi chiediamo il patrocinio economico».

PERCORSO COMPLETO

Ritrovo ore 16 Piazza Esperanto

Partenza ore 16.30

Arrivo previsto al Parco Pertini (Parco di Via Giotto) verso le 18:30

Piazza Esperanto, Viale Vittorio Fossombroni, Viale Lorenzo Porciatti,

Viale Alessandro Manetti, Via Caravaggio Stadio, Via Pietro Aldi,

Viale della Repubblica, Piazzale Fabiano Zuppardo

EVENTI

TOSCANA PRIDE FESTIVAL | ENTRATA LIBERA

Giovedì 11 giugno ti aspettiamo al QB BAR LIBRERIA alle ore 18 con il Talk SICUR* DI ESISTERE insieme a Michele di Giorgio, Rossella Selmini moderato da Michela Pascali. Alle 19.30 aperitivo e Dj set con Andrea Miralli e alle 22 Drag Show con Delorean.

Venerdì 12 giugno presso il giardino degli Arcieri, alle ore 18 si terrà il Talk Diritto al nome, Diritto all’identità, la Rinascita è politica con Giovanna Cristina Vivinetto, Alice Benedetti, moderato da Fatatrak. Alle 19.30 secondo Talk dal titolo Corpi liberi, desideri e autodeterminazione con Fabrizio Quattrini, Alessandro Garzi moderato da La Redazione Scomodo di Empoli. Alle 20.30 aperitivo e Dj Set con Ava Hangar e alle 21.30 Drag Show con Ava Hangar e Panthera Virus. Alle 22.30 Live Set di Santaviola & Calasina.

MARTEDI’ 9 GIUGNO

Ore 18 presso studio Hub Project, presentazione del libro “Bambi, storia di una metamorfosi” di Emiliano Reali con Marco de Santis all’interno della mostra “Twelve Colours”.

Alle ore 21 presso il bar El Barrio ci sarà il Dj Set wRRng

MERCOLEDI’ 10 GIUGNO

ore 17.30 inaugurazione mostra Lgbtq e Bdsm presso Galleria Eventi con Performance di danza Buto e pratica Shibari.

Ore 19.30 a il Bar El Barrio Aperitalk su educazione Sessuo Affettiva con Roberta Parigiani, Lucia Cortecci e Luciano G. Calì

Ore 21.30 Dj set con Daiana Bauld

QUALI SONO LE REALTA’ DEL TOSCANA PRIDE

Il Toscana Pride è nato da un percorso politico intrapreso nel 2016 da un’ampia rete di associazioni toscane che oggi compongono il Comitato promotore e che sono AGEDO Firenze, AGEDO Livorno Saverio Renda, Arcigay Arezzo “Chimera Arcobaleno”, Arcigay Carrara “Trecento60°”, Arcigay Livorno “L.E.D Libertà e Diritti”, Arcigay Siena “Movimento Pansessuale”, Arcigay Prato-Pistoia “L’Asterisco”, Associazione Consultorio Transgenere (Torre del Lago), Collettivo Asessuale Carrodibuoi, Coming Out LGBTQIA+ (Valdinievole, Zona del Cuoio e Piana di Lucca), Famiglie Arcobaleno Toscana, IREOS Comunità Queer Autogestita, Polis Aperta, Rete Genitori Rainbow.

Molte le adesioni e patrocini di Comuni e Province e istituzioni che stanno arrivando.. Le realtà locali di Grosseto che compongono il comitato promotore locale hanno contribuito alla realizzazione di questo Pride e sono Working Class Hero OdV, Circolo ARCI Cantiere Queer, AGEDO, ARCI Grosseto, Circolo ARCI Khorakhané, ANPI – Sezione “Carla Nespolo” Grosseto, Compagnia teatrale Confine Zero, Collettivo CLAN, Kansassiti APS, Cooperativa di Comunità della Maremma Le Vie, Collettivo Women Talking, Compagnia dei Cosi.

Molte sono le associazioni che hanno collaborato e collaborano con il Toscana Pride come CGIL Toscana, CGIL Grosseto, AVIS Toscana.