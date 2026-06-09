GROSSETO – Si è svolta ieri, nella sala Pegaso del palazzo della Provincia, la cerimonia ufficiale di consegna degli attestati di partecipazione al progetto Erasmus plus mobilità Bbum2024, organizzato dalla Provincia di Grosseto. L’evento ha celebrato il percorso internazionale di studenti provenienti da tutti gli istituti superiori del territorio provinciale.

Gli studenti del Polo Aldi

Per il polo liceale Pietro Aldi, il coordinamento delle attività è stato garantito dal team di istituto e dai docenti referenti, che hanno supportato i ragazzi lungo tutto il percorso. Gli otto studenti che hanno completato con successo la mobilità e ricevuto l’attestato dalle autorità provinciali sono: Martina Duchi, Matilde Rapisarda, Alice Giannoni, Gabriele Lozzi, Sara Alfieri, Filippo Gorelli, Lucrezia Cencini e Bernardo Valteroni.

Il progetto e le opportunità

Il programma Erasmus plus rappresenta un’opportunità di mobilità internazionale finanziata dall’Unione europea. Grazie alle borse di studio, i ragazzi hanno potuto vivere un’esperienza formativa e professionale all’estero, potenziando le competenze linguistiche, interculturali e trasversali utili per il futuro percorso accademico e lavorativo.

Altri 49 studenti in Spagna e Portogallo

Oltre agli otto studenti del bando provinciale, nell’estate del 2025 altri 49 ragazzi del Polo Aldi hanno partecipato a un bando istituito direttamente dall’istituto, raggiungendo Valencia, Porto e La Coruña.