GROSSETO. Venerdì 5 giugno, all’auditorium Carlo Cavalieri dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”, si sono concluse le audizioni della 21ª edizione del concorso intitolato al fondatore della scuola, il maestro Palmiero Giannetti.

Nel corso delle selezioni, la commissione esaminatrice ha individuato i finalisti che accederanno alla serata conclusiva del concorso in programma sabato 20 giugno al Teatro degli Industri. I finalisti della Categoria A sono: Leonardo Benocci (pianoforte), Enea Calò (tromba), Veronika Moroni (pianoforte) e Pietro Sironi (sax). Per la Categoria B accedono alla finale Andrea Bruno (violino) e Francesco Pilici (pianoforte). Nella Categoria C sono stati selezionati Carlotta A. Denevi (pianoforte) e Fausto Spadi (violino), mentre per la Categoria D il finalista è Daniele Greco (pianoforte). Per la Categoria G, dedicata alle formazioni cameristiche, parteciperà alla finale l’Orchestra giovanile “La Bizarre”.

«Anche quest’anno abbiamo potuto constatare una crescita significativa dei nostri allievi, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo dell’interpretazione e della presenza sul palco – dichiara il direttore dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”, Antonio Di Cristofano –. I ragazzi dimostrano una preparazione sempre più solida, frutto del lavoro costante svolto insieme ai docenti, che li accompagnano con competenza e passione nel loro percorso formativo.

Tutti i partecipanti, non soltanto i finalisti, hanno affrontato le audizioni con serietà, maturità e consapevolezza, mostrando qualità che ci rendono particolarmente orgogliosi del lavoro svolto dall’istituto». Durante la serata del 20 giugno saranno proclamati i vincitori delle diverse categorie e assegnate le borse di studio previste dal concorso, ormai diventato uno degli appuntamenti più attesi dell’anno accademico dell’istituto musicale. L’evento conclusivo sarà aperto al pubblico e rappresenterà un’occasione per valorizzare il percorso di studio e la crescita artistica degli allievi.