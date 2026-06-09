GROSSETO – Si avvicina l’edizione 2026 dei Campionati Italiani Under 18, in programma sabato 27 e domenica 28 giugno allo Stadio Carlo Zecchini di Grosseto. La pista blu dell’impianto maremmano tornerà ad ospitare la massima rassegna riservata agli Allievi a distanza di 17 anni, in una stagione particolarmente importante per gli atleti nati nel 2009 e 2010.

Grosseto 2026 sarà infatti l’ultimo e fondamentale crocevia prima dei Campionati Europei di categoria, che dal 16 al 19 luglio animeranno un altro storico impianto dell’atletica italiana, quello del Raul Guidobaldi di Rieti.

A fine giugno gli spettatori che accorreranno allo Zecchini, potranno ammirare molti degli atleti della “generazione di fenomeni” che si è resa protagonista la scorsa estate e questo inverno. Sono attesi in Maremma nomi del calibro di Kelly Doualla, l’enfant prodige dell’atletica internazionale che nel 2025, a soli 16 anni, è stata capace di dominare i Campionati Europei Under 20, la categoria di età superiore, precedendo atlete ben più grandi ed esperte di lei, e correre i 100m in 11.21, nuovo primato europeo Under 18 e seconda miglior donna italiana della stagione, ma anche Alessia Succo, classe 2009 e bronzo europeo lo scorso anno tra le Under 20 che, dopo aver stabilito il primato mondiale di categoria nei 60hs lo scorso febbraio, ha esordito a Imperia a inizio maggio con un roboante 13.14 nei 100hs con l’altezza degli assoluti, miglior prestazione europea di sempre per un’atleta della sua età, per poi pareggiare pochi giorni fa a Bressanone il record continentale nella gara con gli ostacoli degli U18 (12.86). A Grosseto, la Succo potrebbe mettere nel mirino proprio il 12.86 e “sbarazzarsi” della cointestazione del primato che detiene insieme alla slovacca Laura Frlicková, che corse lo stesso identico crono nel 2024 a Banská Bystrica.

L’Atletica Grosseto Banca Tema, società di casa, che ripone le sue speranze di podio e di convocazione per Rieti in Riccardo Rabai, attualmente quinto in Europa e migliore in Italia nei 5.000m di marcia (21:08.60) e Thomas Nencini, in possesso del minimo di partecipazione per Rieti sia nei 400m che nei 400hs. In gara sulla “loro” pista anche Filippo Bonucci (2.000m siepi), Nicolas Nencini (110hs) e Anselme Faragli (Asta e Lungo).

“Per la nostra regione, dopo i campionati italiani Cadetti disputati a Viareggio lo scorso anno – spiega il presidente del CR Fidal Toscana, Fabio Mariotti – l’assegnazione dei tricolori Allievi a Grosseto è la conferma di un movimento in salute e che vuole organizzare manifestazioni di prestigio. Vedremo talento, passione e competizione in due giornate ricche di emozioni”.