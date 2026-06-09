GROSSETO – Dal 2 luglio all’ufficio anagrafe del Comune di Grosseto aprirà lo sportello “Sempre verde variazioni”, dedicato a dichiarazioni di residenza e variazioni anagrafiche. Il servizio è rivolto a persone disabili, ultra-settantenni e donne in stato di gravidanza, che potranno accedere senza necessità di prenotazione.

Orari e accessi

Lo sportello sarà aperto il martedì e il giovedì, la mattina dalle 8.30 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 15 alle 16.30. Gli utenti ricevuti saranno quattro nella fascia mattutina e due in quella pomeridiana.

I servizi disponibili

Allo sportello sarà possibile effettuare dichiarazioni di residenza, cambi di indirizzo e iscrizioni, registrazioni e variazioni anagrafiche, attestazioni di soggiorno temporaneo e permanente, dichiarazioni di emigrazione all’estero e segnalazioni di irreperibilità.