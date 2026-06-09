SANTA FIORA – L’associazione sportiva Intercomunale Santa Fiora, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, lancia la prima edizione del “Memorial Renzo Verdi”, torneo di calcio a 7, che si terrà allo stadio comunale di Santa Fiora in estate, dal 20 luglio al 3 agosto. Le iscrizioni sono aperte per ragazzi con più di 18 anni.

Un’occasione per stare insieme, divertirsi e ricordare attraverso lo sport, Renzo Verdi, ex sindaco di Santa Fiora ed ex presidente dell’intercomunale Santa Fiora, che ha passato una vita dietro al calcio trasmettendo rigorosamente principi e valori legati al gioco, sempre con un grande rispetto per gli avversari.

“Renzo Verdi è stata una delle figure pubbliche più importanti di Santa Fiora – afferma Claudio Pantaloni, consigliere con delega allo sport – ha dedicato la sua vita all’impegno politico e al mondo dell’associazionismo, della cultura e dello sport. È stato un punto di riferimento per tante realtà del paese, dal Coro dei Minatori, di cui è stato anima e protagonista, fino alle iniziative popolari e alle tradizioni che hanno contribuito a far conoscere Santa Fiora ben oltre i confini dell’Amiata. Come dirigente sportivo ha dedicato tempo e passione alla crescita del calcio locale e alla formazione di intere generazioni di ragazzi, trasmettendo la passione e l’importanza del fair-play. Condividiamo quindi con grande piacere la volontà espressa dall’Intercomunale Santa Fiora di ricordarlo, con un torneo che volge lo sguardo al passato, per rendere omaggio a Renzo Verdi, ma guarda anche al futuro con la doverosa attenzione alle giovani promesse, perché sarebbe quello che avrebbe desiderato Renzo.”

“Abbiamo voluto organizzare questo torneo – spiegano Giacomo Pomi e Petrit Ibraimi, due giovani giocatori dell’Intercomunale Santa Fiora promotori dell’iniziativa – per ricordare una persona che ha dato tanto al calcio e alla comunità di Santa Fiora. Speriamo che questo Memorial possa diventare un appuntamento fisso, capace di unire i ragazzi nel segno dello sport, del rispetto e dei valori che Renzo Verdi ci ha sempre trasmesso. Un ringraziamento speciale da parte dell’intercomunale Santa Fiora va a tutti gli sponsor che hanno reso possibile l’iniziativa”.

Per info e iscrizioni: 3491742116; 3911685911