PUNTA ALA – Si chiude con una medaglia d’argento dal forte sapore agonistico l’edizione 2026 del Trofeo Gavitello d’Argento, la storica manifestazione d’altura organizzata dallo Yacht Club Punta Ala e valida come prova di qualificazione per il Campionato Italiano Assoluto ORC 2026.

A firmare una prestazione da assoluto protagonista, davanti al pubblico di casa, è stato l’atleta locale Luca Vitale a bordo di Birba 3, imbarcazione portacolori dello stesso yacht club organizzatore. Il team ha conquistato il secondo gradino del podio assoluto nella propria categoria al termine di un weekend caratterizzato da altissimi contenuti tecnici e meteo sfidanti.

Le regate erano iniziate sotto il segno del totale controllo da parte di Birba 3. Sabato, grazie a una conduzione impeccabile e a scelte tattiche perfette, l’equipaggio ha letteralmente dominato la flotta del proprio raggruppamento, mettendo a referto un secondo e due primi posti nelle tre prove disputate, guidando la classifica con due punti di vantaggio. Questo exploit iniziale ha permesso a Vitale e compagni di mettersi alle spalle i diretti e agguerriti rivali del Mat 11 “Robe da matt”, scafo di altissimo livello uscito proprio di recente come protagonista dai Campionati del Mondo ORC 2026 di Sorrento.

La manifestazione di quest’anno ha visto la flotta suddivisa in due categorie distinte per gestire al meglio le differenti lunghezze e performance sulle boe. La giornata di domenica ha regalato condizioni meteo-marine ideali ma particolarmente impegnative, con un vento teso e costante che ha toccato i 16-18 nodi. Il comitato di regata ha optato per due prove su percorsi tecnici a bastone.

In acqua si è assistito alla rimonta del Campione del Mondo in carica, autore di due impeccabili primi posti di giornata. L’equipaggio di Birba 3 ha risposto colpo su colpo, gettando il cuore oltre l’ostacolo e difendendo la posizione con due solidissimi terzi posti nelle due combattute prove odierne.

I parziali complessivi decretano così un secondo posto di assoluto valore per Birba 3 e per il velista Luca Vitale, che tengono alti i colori dello Yacht Club Punta Ala in un parterre di livello internazionale.

“Abbiamo dato tutto quello che avevamo in ogni singolo lato, specialmente oggi con il vento a 18 nodi – ha dichiarato Luca Vitale a caldo dopo l’arrivo – Sapevamo che il livello degli avversari, a partire da scafi reduci dal Mondiale come Robe da matt, era altissimo. Questo secondo posto nella nostra categoria ci dà una carica enorme per il prosieguo della stagione e per le prossime tappe in programma”.

Su Birba 3 Italia Yachts 998, regatano Luca Vitale, Francesco Marcaccini, Tommaso Marcaccini, Roberto Pardini, Renzo Del Giudice, Lorenzo Di Blasi, Manuela Orlandini e Alberto Faccin.