GAVORRANO – Venti persone, un paese da scoprire e un patrimonio artistico che ha lasciato tutti a bocca aperta. Domenica 7 giugno una delegazione dell’associazione culturale “Incontriamoci” di Albinia ha trascorso una giornata alla scoperta di Caldana, uno dei borghi più ricchi di storia della provincia di Grosseto.

Il tour tra i tesori di Caldana

A fare da guida al gruppo è stato Franco Balloni di Gavorrano, scrittore, poeta e presidente del Club “La Cinghialessa”. I partecipanti hanno visitato i cantinoni rinascimentali, il piccolo teatro del Mutuo soccorso, il frantoio Maiani e le due chiese del borgo: il Tempio di San Biagio e la chiesina di Sant’Antonio Abate.

Il gioiello rinascimentale della provincia

Tra le tappe più suggestive della giornata spicca la chiesa di San Biagio martire armeno, unica chiesa rinascimentale della provincia di Grosseto, con la facciata e gli interni in travertino progettati da Sangallo il Vecchio. Un Monumento nazionale, insieme alla cinta muraria del paese e alla porta di Giuncarico.

Il pranzo e il parco della Finoria

Dopo una sosta per il pranzo, il gruppo si è spostato nel parco della Finoria, per poi fare ritorno a Caldana e approfondire la storia della chiesa di San Biagio.