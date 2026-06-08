GROSSETO – Torna l’appuntamento con il Festival Internazionale “Music & Wine”, che nel 2026 celebra la sua 36ª edizione con una ricca sessione estiva composta da 17 concerti gratuiti, in programma da giugno a novembre in numerose località della provincia di Grosseto. La manifestazione, promossa dall’Associazione Amici del Quartetto con il sostegno delle istituzioni del territorio e Fondazione Cr Firenze, porterà sul palco oltre 50 artisti, proponendo un percorso musicale che spazia dalla musica classica al jazz, dal tango alla canzone d’autore, fino al blues e alla musica elettronica.
I concerti si svolgeranno in alcuni dei luoghi più suggestivi della Maremma, dalle Terme Leopoldine di Marina di Grosseto ai borghi storici di Montepescali, Alberese, Istia d’Ombrone, Braccagni, Roccatederighi, Sticciano Alto, Massa Marittima e Campagnatico. Ad accompagnare gli appuntamenti musicali saranno anche degustazioni enogastronomiche dedicate alle eccellenze del territorio.
“Anche quest’anno proponiamo un cartellone di altissimo livello artistico, capace di unire generi diversi e pubblici differenti – commenta il direttore artistico del Festival, Giovanni Lanzini – Music & Wine continua a rappresentare un’occasione unica per valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico della Maremma attraverso la musica, creando momenti di incontro e condivisione aperti a tutti”.
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Il programma completo è disponibile sul sito www.musicwinefestival.it.