GROSSETO – Come riconoscere una truffa telefonica, come proteggersi e cosa fare se si cade nella rete dei malintenzionati. Nel settore energetico (ma non solo) negli ultimi anni si è registrato un aumento dei tentativi di truffa attraverso il cosiddetto spoofing, una pratica che altera il numero del chiamante facendo comparire sul dispositivo del destinatario un contatto diverso da quello reale.

Appuntamento

Sono queste le domande al centro dell’appuntamento in programma mercoledì 10 giugno alle 15 presso l’Enel Store di via Bonghi a Grosseto, dove cittadini ed esperti si confronteranno su un fenomeno in costante crescita.

Durante l’incontro verrà dato ampio spazio anche all’analisi degli Sms truffa e della finta assistenza tecnica.

Gli esperti in campo

All’evento interverranno rappresentanti della Security Enel e il comandante del reparto operativo del Comando provinciale dei carabinieri di Grosseto, Matteo Orefice, che dialogheranno con i cittadini sulle modalità per riconoscere le truffe e sulle azioni da intraprendere per difendersi.

Come partecipare

Il workshop è gratuito e ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’iniziativa rientra nel nuovo concept dell’Enel Store di Grosseto, pensato non solo come punto vendita ma come luogo di incontro e informazione per i cittadini.