GROSSETO – È stata fermata e denunciata questa mattina una donna residente a Grosseto dopo un presunto tentativo di furto all’interno del punto vendita Conad di via Clodia. Alla donna è stata trovata merce di valore, sopratutto superalcolici.

Secondo quanto riferito dall’azienda, la donna sarebbe stata individuata dai sistemi antifurto installati nel supermercato e fermata subito dopo aver oltrepassato la barriera delle casse. Il personale avrebbe quindi richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, procedendo con la denuncia dell’accaduto all’autorità giudiziaria.

Dall’azienda sottolineano l’efficacia dei dispositivi di sicurezza presenti nei negozi. «Abbiamo ultimamente notato un forte calo dei furti nei nostri punti vendita – dichiarano da Conad – probabilmente sta facendo effetto la continua informazione che viene data sui nostri sistemi antifurto e sul fatto che procediamo sempre, in qualsiasi caso, con una denuncia all’autorità giudiziaria».

La società evidenzia inoltre come l’attività di prevenzione e contrasto ai furti contribuisca alla gestione dei costi. «Questa attività ci consente di contenere al massimo le differenze inventariali e, di conseguenza, di destinare maggiori risorse al contenimento dei prezzi al pubblico», conclude l’azienda.

Sull’episodio sono in corso gli accertamenti di rito da parte delle forze dell’ordine.