SCARLINO – “Il ponte del 2 Giugno e il successivo fine settimana del 6 e 7 giugno hanno segnato di fatto il primo vero banco di prova per la stagione turistica scarlinese, in particolar modo per l’accesso a Cala Violina. Dal primo del mese, infatti, sono scattati gli ingressi a pagamento, accompagnati dalle rassicurazioni dell’Amministrazione sui servizi offerti. Tuttavia, un sopralluogo diretto effettuato dal gruppo Scarlino nel Cuore ha portato alla luce una criticità che solleva forti preoccupazioni”. Così inizia la nota del gruppo di opposizione, che chiede spiegazioni all’Amministrazione comunale.

“A fronte del pagamento del ticket d’ingresso e dei grandi annunci sui servizi d’eccellenza, abbiamo constatato con i nostri occhi che il punto di primo soccorso di Cala Violina risulta inesorabilmente chiuso – denuncia Maciej Vella, coordinatore di Scarlino nel Cuore -. Parliamo di una delle spiagge più belle, ma anche più isolate e difficili da raggiungere in caso di emergenza. Avere migliaia di bagnanti senza un presidio medico attivo fin dal primo giorno di accessi a pagamento è un fatto di una gravità inaudita. Se dovesse succedere qualcosa, chi interviene e con quali tempistiche?”.

L’assenza del servizio spinge il gruppo civico a interrogare direttamente la Giunta: “Chiediamo spiegazioni pubbliche su un disservizio tanto inaspettato quanto pericoloso. Siamo sinceramente stupiti – prosegue Vella -. Per decenni, la sicurezza a Cala Violina è stata garantita in modo impeccabile, rappresentando una certezza per turisti e residenti. Come è possibile che quest’anno, proprio quando ci si aspettava un salto di qualità, ci ritroviamo con la postazione sbarrata?”.

“Chiediamo all’Amministrazione di spiegare pubblicamente ai cittadini cosa sta succedendo. Ci sono forse stati problemi organizzativi? Chi sceglie di far pagare un ingresso ha il dovere morale e politico di garantire prima di tutto la sicurezza – conclude -. Scarlino nel Cuore attende ora una risposta celere e, soprattutto, un intervento risolutivo immediato per ripristinare il presidio prima che la stagione entri nel suo momento di massimo picco”.