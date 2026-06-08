GROSSETO. Imparare la sicurezza non soltanto attraverso i libri, ma diventando protagonisti attivi di un percorso di formazione, comunicazione e sensibilizzazione.

È con questo spirito che gli studenti delle classi 4EC dell’indirizzo Elettronica, 4AIA di Informatica e 4AMM di Meccanica e Meccatronica del Polo Tecnologico Manetti Porciatti di Grosseto hanno partecipato al concorso “Salute e Sicurezza… insieme!”, iniziativa dedicata alla diffusione della cultura della prevenzione tra i giovani.

Il progetto ha preso avvio con una serie di attività formative dedicate ai temi della salute e della sicurezza nei laboratori scolastici. Attraverso lezioni teoriche, approfondimenti e momenti di confronto, gli studenti hanno potuto acquisire una maggiore consapevolezza sull’importanza dell’adozione di comportamenti responsabili, sulla corretta valutazione dei rischi e sul rispetto delle norme che regolano gli ambienti di studio e di lavoro.

La seconda fase del percorso ha visto i ragazzi impegnati nella realizzazione di prodotti di comunicazione destinati a sensibilizzare i propri coetanei. Divisi in gruppi di lavoro, gli studenti hanno ideato i contenuti, scritto le sceneggiature, effettuato le riprese e curato il montaggio dei video, mettendo in campo non solo competenze tecniche, ma anche creatività, capacità organizzative e spirito di collaborazione.

Pur non figurando tra i progetti premiati, l’esperienza ha rappresentato un’importante occasione di crescita personale e professionale. I ragazzi hanno infatti avuto la possibilità di confrontarsi con una progettazione concreta e di approfondire un tema fondamentale per il loro futuro, sia come cittadini che come lavoratori.

“La sicurezza non può essere considerata una materia accessoria, ma deve diventare parte integrante della formazione dei nostri studenti – sottolinea il dirigente scolastico del Polo Tecnologico Manetti Porciatti, Angelo Costarella –. Attraverso questo progetto i ragazzi hanno avuto l’opportunità di apprendere concetti fondamentali e di trasformarli in strumenti di comunicazione rivolti ai loro coetanei. Il valore più importante dell’iniziativa è stato proprio quello di renderli protagonisti attivi del percorso, favorendo la crescita della consapevolezza, del senso di responsabilità e della capacità di lavorare in squadra. Sono competenze che accompagneranno questi giovani non solo nel mondo del lavoro, ma anche nella vita di tutti i giorni.”

L’entusiasmo dimostrato dagli studenti durante tutte le fasi del progetto, l’impegno profuso nella realizzazione dei materiali e la qualità dei prodotti realizzati rappresentano il vero successo dell’iniziativa, che ha consentito ai partecipanti di sviluppare una maggiore sensibilità verso una tematica sempre più centrale nella società contemporanea.

“Un ringraziamento particolare – conclude il dirigente del Polo Tecnologico Manetti Porciatti – va ai docenti Luisa Guerrini, Simone Pizzinelli, Arcangelo Ganzerli e Michele Meninno, che hanno accompagnato gli studenti lungo tutto il percorso formativo, guidandoli sia negli approfondimenti teorici sia nella realizzazione dei contenuti multimediali.”

I materiali prodotti dagli studenti sono disponibili sul sito dedicato al progetto e testimoniano l’impegno del Polo Tecnologico Manetti Porciatti nel promuovere una formazione che unisce competenze tecniche, cittadinanza attiva e cultura della prevenzione. Perché la sicurezza non è soltanto un insieme di norme da rispettare, ma una cultura da costruire e condividere ogni giorno, dentro la scuola e fuori da essa.