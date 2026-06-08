GROSSETO – Il Comune di Grosseto ha emesso per la giornata di oggi, 8 giugno, un bollettino di allerta arancione per rischio incendi boschivi alto su tutto il territorio comunale.

L’avviso richiama cittadini e visitatori alla massima prudenza, soprattutto nelle aree verdi, boschive e rurali, considerate le condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo e alla propagazione degli incendi.

Le norme di comportamento da seguire

L’amministrazione comunale invita la popolazione a consultare le indicazioni ufficiali pubblicate dal servizio meteo della Regione Toscana per conoscere le corrette norme di comportamento e le misure di prevenzione da adottare.

Per informazioni aggiornate è disponibile il sito di Lamma Toscana.

Numeri di emergenza da contattare in caso di incendio

Il Comune ricorda l’importanza di segnalare tempestivamente qualsiasi principio di incendio o situazione sospetta contattando immediatamente i numeri di emergenza.

È possibile chiamare il numero verde della Soup Regione Toscana all’800425425 oppure il 112, numero unico di emergenza collegato ai Vigili del Fuoco.

In vigore il nuovo Regolamento di Polizia Rurale

È pienamente operativo il nuovo Regolamento di Polizia Rurale, con particolare attenzione alle disposizioni contenute nel Titolo III – Disposizioni prevenzione incendi boschivi e di vegetazione.

Tra le principali raccomandazioni figurano il divieto di accendere fuochi all’aperto, di gettare mozziconi di sigaretta e di utilizzare macchinari che possano produrre scintille nelle aree a rischio.

Il regolamento completo è consultabile sul sito del Comune di Grosseto.

L’appello del Comune: proteggere boschi e territorio

L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di adottare comportamenti responsabili per tutelare il patrimonio ambientale del territorio grossetano e prevenire situazioni di pericolo che potrebbero mettere a rischio persone, abitazioni e aree naturali.