FOLLONICA – Nei giorni scorsi, il Comune di Follonica ha segnalato a Sei Toscana alcuni disagi legati alla saturazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti sul territorio cittadino, che hanno poi trovato spazio anche in alcuni articoli giornalistici.

Nell’assicurare la massima considerazione delle contestazioni mosse dall’Amministrazione comunale e nello scusarsi per i disagi registrati, Sei Toscana intende comunque evidenziare l’attenzione e la cura con le quali, regolarmente, svolge il servizio di raccolta sul territorio del Comune di Follonica, con livelli di efficienza più volte pubblicamente riconosciuti dalla stessa Amministrazione comunale.

L’impegno dell’azienda è proseguire su questa strada, in un percorso di assidua e costante collaborazione con il Comune e con l’Ato, provando sempre ad accrescere la qualità del proprio lavoro e a superare problemi che, nella gestione quotidiana, possono purtroppo registrarsi.