VICOPISANO – Un vasto incendio è divampato questa mattina alle 9.20 in via Masaccio, nel comune di Vicopisano, nella zona industriale di Pisa, dove un capannone di un’azienda di lavorazione di materiale plastico è andato a fuoco. Le fiamme hanno coinvolto l’intera struttura e una colonna di fumo è visibile anche dai comuni vicini.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco di Pisa. Vista la portata dell’incendio, sono stati chiamati a supporto mezzi e uomini dai comandi limitrofi di Lucca, Pistoia e Livorno. In arrivo anche un’autobotte dal comando di Massa Carrara per incrementare la disponibilità idrica a supporto delle operazioni di spegnimento. Presenti anche il sistema regionale di emergenza sanitaria e la Protezione civile.

I droni in azione

Per il monitoraggio dall’alto dell’incendio sono stati attivati i droni del nucleo Sapr, Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto. Le immagini aeree consentono di valutare in tempo reale l’evoluzione del rogo e di indirizzare con maggiore efficacia le lance antincendio delle squadre impegnate a terra.

Il monitoraggio ambientale

Per le verifiche ambientali è stata attivata l’Arpat, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, che resta operativa per i monitoraggi di competenza legati alla combustione di materiale plastico.

Le operazioni di spegnimento

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso. Sul posto continuano a operare i vigili del fuoco insieme al sistema regionale di emergenza sanitaria e alla Protezione civile.

–