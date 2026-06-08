ORBETELLO – Una serata di grande pugilato, emozioni e spettacolo quella andata in scena in piazza Eroe dei due mondi, dove l’evento “Orbetello Boxing Night” ha regalato agli appassionati incontri di alto livello e un’atmosfera degna delle più importanti riunioni internazionali. Protagonista del match clou è stato il superleggero abruzzese Stefano Ramundo, chiamato a contendere il titolo vacante IBO Continental all’ucraino Andrii Boryshpolets, pugile esperto ed ex campione nazionale. Ramundo ha interpretato il combattimento con il coraggio e la determinazione che da sempre contraddistinguono la sua carriera. Per dieci riprese il pugile vastese ha accettato il confronto a viso aperto contro un avversario solido e preparato, dando vita a un match intenso, combattuto e ricco di scambi spettacolari.

Nonostante una prestazione generosa e una grande prova di carattere, Ramundo è stato costretto ad arrendersi al decimo round, quando l’arbitro ha decretato lo stop per KO tecnico causato da una brutta ferita dopo aver ricevuto una testata. «Purtroppo il risultato finale non premia il nostro pugile – spiega la manager Monia Cavini – peccato perché il match è stato ben condotto da Stefano». La sconfitta non cancella quanto di buono mostrato dal pugile italiano, che ha confermato ancora una volta il proprio valore e la propria disponibilità a confrontarsi con avversari di livello internazionale in incontri di grande prestigio. Al di là del risultato sportivo, la manifestazione ha rappresentato un importante successo organizzativo. Ancora una volta Rosanna Conti Cavini, assieme alla Pugilistica Grossetana Umberto Cavini e il suo staff, hanno dimostrato competenza, passione e capacità nel portare la grande boxe in uno dei luoghi più affascinanti della Toscana.

L’Orbetello Boxing Night si conferma infatti un appuntamento di riferimento nel panorama pugilistico nazionale, capace di coniugare sport, promozione del territorio e spettacolo grazie alla capillare organizzazione di RCC Boxe e Pugilistica Grossetana Umberto Cavini. “Siamo soddisfatti della serata e per il secondo anno consecutivo il pubblico orbetellano si è dimostrato vivace e numeroso – osserva la promoter internazionale – eventi come questo fanno bene a tutto il movimento pugilistico perché regalano grande spettacolo e forti emozioni agli appassionati”.

L’eccellente risposta del pubblico, la qualità degli incontri proposti e la perfetta macchina organizzativa hanno contribuito a rendere l’evento un’autentica festa della boxe. “Ringraziamo l’organizzazione per aver portato la grande boxe nella nostra cittadina – precisa il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti, presente alla serata assieme al vicesindaco Chiara Piccini, all’assessore allo sport Ivan Poccia e al consigliere regionale Luca Minucci – dopo il successo della precedente edizione, quest’anno abbiamo offerto uno spettacolo ancor più di risalto che testimonia il grande impegno della nostra amministrazione”. Un risultato che premia il lavoro di tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione e che conferma Orbetello come una piazza sempre più importante per il pugilato professionistico. Se per Stefano Ramundo resta l’onore di aver combattuto con cuore e determinazione fino all’ultimo istante, sul piano sportivo arrivano i due successi dei pugili RCC Boxe, sia Manuel Pieri che Christian Gasparri vincono i rispettivi match professionistici: “Era importante dare questo segnale – commenta Fabrizio Corsini presidente della Pugilistica Grossetana Umberto Cavini – perché sono atleti in crescita. Soprattutto per Gasparri si trattava di un ritorno dopo un lungo periodo di assenza dal ring. Sono contento che si siano fatti valere”.