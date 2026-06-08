MAREMMA – La Regione Toscana ha approvato il nuovo bando “Nidi gratis 2026-2027”, un intervento pensato per sostenere le famiglie con bambini iscritti ai servizi educativi per la prima infanzia. Il contributo regionale potrà arrivare fino a 527,27 euro al mese e, integrato con il bonus Inps, consentirà alle famiglie di beneficiare di un’agevolazione complessiva fino a 800 euro mensili.

Chi può fare domanda

Potranno presentare domanda i genitori o i tutori di bambini residenti in Toscana, iscritti a un servizio educativo per la prima infanzia comunale o privato accreditato, situato in un comune toscano e inserito nell’elenco approvato dalla Regione. Il beneficio è rivolto ai bambini fino a tre anni di età, con possibilità di proroga qualora il bambino prosegua la frequenza fino al termine dell’anno educativo o in presenza di situazioni di fragilità certificate.

I requisiti

Tra i requisiti richiesti è previsto un Isee per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità non superiore a 40mila euro.

Come e quando presentare la domanda

Il sostegno economico sarà riconosciuto per il periodo compreso tra settembre 2026 e luglio 2027. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente attraverso l’applicativo online della Regione Toscana, accedendo tramite Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi.

Dove trovare le informazioni

Tutte le informazioni, il bando completo e l’elenco dei servizi educativi ammessi sono disponibili sulla pagina dedicata della Regione Toscana (LINK). L’iniziativa è finanziata nell’ambito del Programma regionale del Fondo sociale europeo plus 2021-2027 e rientra tra le misure di Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani.