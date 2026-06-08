FOLLONICA – Sofocle ha fatto il suo ingresso alla scuola media Bugiani di Follonica. Le classi prime A e C hanno portato in scena alcuni momenti dell’Antigone, la tragedia greca scritta 2.500 anni fa che ancora oggi parla di legge, coscienza e coraggio. Le rappresentazioni si sono tenute il 4 e 5 giugno presso la scuola di musica comunale di Follonica a Pratoranieri.

Un percorso che unisce letteratura e teatro

Il progetto è nato con l’obiettivo di avvicinare gli alunni al patrimonio culturale dell’antica Grecia attraverso un approccio attivo e coinvolgente. Lo studio della tragedia è stato affiancato da attività di lettura, analisi del testo e riflessione sui personaggi e sui temi dell’opera, permettendo ai ragazzi di confrontarsi con questioni che, nonostante i secoli trascorsi, continuano a essere di grande attualità.

Dal testo al palco

La preparazione della rappresentazione ha coinvolto gli studenti in un percorso che ha unito letteratura, espressione corporea, lettura interpretativa e lavoro di gruppo. Un’esperienza che ha permesso loro di sviluppare capacità comunicative, collaborative ed espressive, sperimentando il valore del teatro come strumento educativo.

Il momento finale

La messa in scena presso la scuola di musica comunale ha rappresentato il punto di arrivo di un percorso in cui gli alunni sono stati protagonisti attivi del proprio apprendimento, dimostrando come anche nella scuola secondaria di primo grado sia possibile avvicinarsi ai grandi classici in modo creativo e coinvolgente.