CAMPAGNATICO – La Maremma trionfa in Olanda. Premiato con l’oro l’olio extravergine d’oliva d’eccellenza prodotto dalla società agricola Vagheggini di Montorsaio (nel Comune di Campagnatico), diretta da un pool di giovani imprenditori: Chiara, Cecilia, Cristian e Simone, titolari della ditta Vagheggini.

La competizione internazionale si è svolta ad Amsterdam con 200 produttori provenienti da 20 paesi diversi.

“L’evento Aiooc, svoltasi in quattro giornate in Olanda, oltre ad offrire un importante riconoscimento internazionale rappresenta una valida piattaforma di incontro tra produttori e importatori distributori e professionisti della ristorazione, per la promozione delle nuove opportunità commerciali nei Paesi Bassi – afferma il sindaco di Campagnatico Elismo Pesucci -. Come sindaco sono orgoglioso di Chiara, Cecilia, Cristian e Simone della famiglia Vagheggini per il risultato raggiunto e aver fatto apprezzare i nostri ottimi prodotti in Europa”.