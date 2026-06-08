GAVORRANO – «Ho rischiato di morire». Parla così Giuseppe Beppe Farruggia, il girono dopo essere stato ferito dalla mucca che stava accudendo. L’animale, come si vede nel video che siamo in grado di farvi vedere e che è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del podere nella zona di Gavorrano, ha caricato l’uomo che ha tentato di fuggire.

Il fatto è successo ieri, domenica 8 giugno, nel pomeriggio.

La mucca poi è riuscita ad incornare l’uomo alla gola provocandogli una ferita importante. Per fortuna il corno entrando nel collo non è riuscito a compromettere la giugulare .

L’uomo è stato poi trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

«Ringrazio tutti quelli che mi hanno contattato con messaggi e telefonate – ha detto Farruggia – mi hanno fatto veramente piacere. Una dimostrazione di vicinanza che non dimenticherò. Sono stato fortunato».

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