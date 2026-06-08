GROSSETO – Paura nella notte sulla strada provinciale Castiglionese, all’altezza dell’incrocio con la strada provinciale del Cristo. Poco dopo la mezzanotte un’auto è uscita di strada e, a seguito dell’urto, ha preso fuoco.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Grosseto, che ha provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla successiva messa in sicurezza dell’area. All’arrivo dei soccorritori il conducente era già fuori dall’abitacolo.

Le condizioni del conducente

Il personale sanitario della Croce rossa di Grosseto presente sul posto ha valutato le condizioni dell’uomo alla guida. Le cause dell’uscita di strada sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Grosseto, intervenuti sul luogo dell’incidente.