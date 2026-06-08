MASSA MARITTIMA – Contenuto in poco tempo l’incendio che era scoppiato ieri alla piattaforma ecologica di Valpiana, nel territorio comunale di Massa Marittima. Oggi Sei Toscana ringrazia pubblicamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica per la tempestività e l’efficacia dell’intervento.

L’incendio, di dimensioni limitate, era scoppiato intorno alle 10:30, a causa di alcuni residui vegetali e aveva coinvolto i pannelli fotovoltaici installati su una struttura di copertura.

“Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, allertati dal personale in servizio, ha immediatamente consentito di contenere le fiamme e di estinguerle in pochi minuti, evitando danni ulteriori e garantendo la continuità operativa della struttura – afferma Sei Toscana -. Dai rilievi e dalle verifiche eseguite successivamente dai tecnici di Sei Toscana, di concerto con gli stessi Vigili del Fuoco, è emerso, infatti, che l’evento non ha causato alla struttura danni tali da comprometterne o limitarne la funzionalità”.

Dunque, nella giornata di oggi, l’impianto risulta regolarmente operativo, svolgendo le proprie consuete attività senza alcun tipo di limitazione.