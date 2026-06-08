GROSSETO – Le giovanili del Big Mat Bsc Grosseto di softball continuano a vincere. A Firenze, le Under 19 biancorosse hanno trionfato per 23-0 sulla Fiorentina capolista, giocando un’ottima partita con tutti i reparti che hanno funzionato alla perfezione. Da segnalare le ottime prestazioni di Giorgia Franceschelli in pedana e di Giorgia Marianello in ricezione, rilevate poi rispettivamente da Lilly Childers e Sofia Bonanni. “Una menzione particolare la merita la difesa – commenta il manager Enrico Franceschelli -, che ha concesso un solo arrivo in terza base in tutta la partita. Sottolineo, inoltre, la pregevole presa in corsa di Natasha Aquilai, dimostrando di trovarsi sempre più a suo agio nel ruolo di esterno-centro. Bene anche l’attacco, con Sofia Bonanni che fa 3 su 4 con un singolo, un triplo e un fuoricampo interno da tre punti battuti a casa”.

Sorridono anche le Under 16 di Fiorenzo Cappuccio (nella foto), che si sono imposte in trasferta con un più contenuto 13-8 sul Pisa Tower. “Abbiamo giocato una bella partita – dichiara Fiorenzo Cappuccio -. Il gruppo è unito, le ragazze interpretano bene i vari ruoli e lo fanno mantenendo sempre alta la concentrazione. Segnalo il fuoricampo di Sofia Bonanni”.

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