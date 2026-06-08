GROSSETO – Un Partito Democratico che guarda al 2027 con l’obiettivo di costruire un progetto per la città e una squadra pronta a governare. È questo il messaggio lanciato da Leonardo Culicchi, nuovo capogruppo del Pd in Consiglio comunale a Grosseto, ospite della nuova puntata de “Il tempo di un caffè”, la rubrica video de Il Giunco.

Nel corso dell’intervista Culicchi ha parlato del nuovo incarico all’interno del gruppo consiliare dem, preferendo però definirsi «coordinatore» più che capogruppo. Un ruolo che, spiega, arriva in una fase politica importante, con le elezioni amministrative del 2027 ormai all’orizzonte.

«Dobbiamo essere capaci non solo di controllare e verificare quello che accade – ha spiegato – ma anche di avanzare proposte concrete e una visione di città che oggi manca in maniera evidente».

Ampio spazio anche al congresso del Partito Democratico, che nelle prossime settimane sarà chiamato a rinnovare i propri organismi dirigenti sia a livello comunale che provinciale. Secondo Culicchi, il partito sta vivendo una fase di forte consapevolezza rispetto alle sfide future, soprattutto nei principali comuni chiamati al voto nel 2027 come Grosseto, Castiglione della Pescaia, Orbetello e Capalbio.

«C’è la consapevolezza che dobbiamo rimettere in moto una comunità politica – ha detto – e far capire ai cittadini quali sono le soluzioni e le ambizioni per affrontare un periodo economico e sociale molto difficile».

Nel confronto si è parlato anche delle future candidature per la corsa a sindaco di Grosseto. Culicchi ha ribadito come, prima ancora dei nomi, per il centrosinistra sia fondamentale costruire un progetto condiviso.

«Nel Pd non mancano né le professionalità né le persone capaci di sostenere una candidatura a sindaco – ha sottolineato –. Prima viene l’interesse della città, poi le appartenenze politiche».

Infine una riflessione sulla situazione attuale del capoluogo maremmano e sulle prospettive future. Per Culicchi Grosseto rischia di perdere competitività senza una strategia chiara di sviluppo e rilancio.

«Bisogna trovare soluzioni per permettere a Grosseto di rimettersi in corsa – ha concluso – perché siamo su una linea abbastanza pericolosa».