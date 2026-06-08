Grosseto. In una società affetta da inquinamento acustico e da martellanti sollecitazioni verbali, la riconquista del “silenzio”, inteso anche come capacità di ascolto e di rispetto degli altri, si imporrebbe più che mai!

Chi vive in città si è abituato da tempo ai decibel di troppo che non arrecano solo danni uditivi, ma comportano pure stress, ansia, irritabilità, insonnia. Il troppo rumore incide in maniera negativa sulla qualità della vita e sull’equilibrio psicofisico. Troppo rumore che, si badi bene, lo si produce anche tra le pareti domestiche delle nostre case: televisioni, radio, giradischi a tutto volume, a cui si aggiunge il rumore del traffico ed il vociare della gente.

C’è chi vive in un perenne disturbo della quiete pubblica e privata: non mancano vicini che parlano a voce alta, rumoreggiano, si urlano addosso, come se il farlo facesse prevalere le proprie idee. Un comportamento virale che si ritrova a scuola, nei posti di lavoro, nelle più disparate relazioni sociali. Parlare fortissimo e non stare in silenzio sembra, per molti, essere il modo adottato per farsi notare e non passare inosservato.

Il silenzio oramai ci inquieta, pare una punizione, un abuso di potere e viene invocato solo per ricordare ed evocare eventi tragici e drammatici. Si è dimenticato che “stare in silenzio” serve prima di tutto per ascoltare e riflettere prima di parlare.

Ci sono del resto spazi in cui il silenzio è d’obbligo: chiese, musei, biblioteche, teatri, scuole. Un silenzio che potremmo definire “istituzionalizzato” e definibile di “contemplazione”, “meditazione”, “creatività”.

E’ comunque la casa il primo ambiente in cui, da bambini, si sviluppa la concezione del silenzio. Silenzio verso l’altro, spazio lasciato al pensiero ed alla parola altrui. Una prassi che viene poi trasferita in contesti pubblici, in comunità allargate, con persone estranee e non familiari.

C’è pure chi, in maniera voluta e consapevole, fa rumore in musei, biblioteche, chiese. Uno si chiede: “Lo farà per ignoranza delle buone maniere!?”. Non sempre è così, spesso viene fatto per sfidare autorità ed ordine costituito, come per mostrare la propria esistenza, il proprio ego!

Non ricorreremo a filosofi, sociologi di fama, pensatori illustri, né scomoderemo l’ampia saggistica al riguardo, con “L’Arte del tacere” e testi analoghi. Diremo semplicemente che educare al silenzio è il modo per imparare il momento dell’ascolto, dell’attesa e della parola.

Gridare non porta al dialogo, è come un uso della forza, anche se senza un reale contatto fisico. Urlare non porta da nessuna parte! Riprendersi il silenzio significa concentrarsi, evitare di alimentare rabbie e sfuriate, distendere i nervi. Sarà così possibile ritrovare la calma per spiegarsi con razionalità.

Bisognerebbe chissà, istituire dopo una situazione conflittuale quella che potremmo definire l’“ora del silenzio”, una sorta di time-out durante il quale disconnettersi un po’ da tutto! Non una punizione, ma una vera e propria pausa, per trovare le parole giuste e ritrovare, diciamolo pure, anche il meglio di se stessi!