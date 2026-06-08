GROSSETO – Il futuro di Grosseto Fiere approda in commissione consiliare e riaccende il dibattito politico. Partito Democratico e Grosseto Città Aperta rivendicano di aver chiesto la convocazione della seduta dedicata al polo fieristico e chiedono che il confronto prosegua in maniera stabile fino all’assemblea dei soci del 24 giugno.

«Questa mattina Partito Democratico e Grosseto Città Aperta hanno portato in Municipio la discussione sul futuro di Grosseto Fiere, chiedendo la convocazione della commissione consiliare competente con la partecipazione del presidente e del direttore del polo fieristico e dell’assessore alle società partecipate e all’urbanistica», affermano i due gruppi.

Il riferimento è alla situazione economica della società, che nei mesi scorsi ha portato il consiglio comunale a votare la riduzione del capitale sociale.

«Quel voto crediamo che debba essere interpretato come il segnale che il tempo è finito e serve, una volta per tutte, un confronto vero. Per questo abbiamo chiesto che la commissione odierna divenga un tavolo permanente. Grosseto Fiere è un patrimonio della città e del suo territorio, non un fascicolo da archiviare».

Pd e Grosseto Città Aperta riconoscono il lavoro svolto dai vertici della società durante la seduta.

«Va dato atto al presidente Paolo Rossi e al direttore Carlo Pacini di aver fatto, davanti alla commissione, un’operazione verità che apprezziamo».

Secondo i due gruppi, il quadro emerso è quello di una società pubblica alle prese con difficoltà strutturali.

«Stiamo parlando di una società quasi interamente pubblica, con il Comune di Grosseto, la Provincia e la Camera di commercio che da soli detengono quasi l’80% del capitale, un conto economico ridotto all’osso, pochissimo personale, costi fissi e mutui che pesano ogni anno e perdite strutturali».

Dal confronto è emersa anche l’ipotesi che sarà portata all’assemblea dei soci del 24 giugno: la vendita del centro fiere del Madonnino per azzerare i debiti e individuare una nuova sede più vicina alla città.

«Il prossimo 24 giugno Grosseto Fiere porterà in assemblea una proposta netta: vendere il centro fiere di Braccagni, stimato in circa 3,9 milioni di euro, azzerare i debiti e cercare una sede nuova più vicina alla città, mantenendo per un periodo limitato, di tre anni, l’uso del Madonnino per l’annuale fiera».

I gruppi di opposizione sottolineano come il presidente abbia indicato anche lo scenario alternativo.

«Il presidente è stato onesto fino in fondo: l’alternativa, ha detto, è la liquidazione».

Tuttavia, per Pd e Grosseto Città Aperta il nodo centrale resta quello della prospettiva futura.

«Vendere, tuttavia, non è un progetto. Il punto vero comincia il giorno dopo: quale sarà il piano industriale per il rilancio, con quali risorse e, soprattutto, dove andrà il polo fieristico e con quali strumenti urbanistici».

Nel comunicato vengono rivolte critiche all’assessore comunale Fabrizio Rossi.

«A questo punto, in commissione è calato il silenzio. L’assessore Fabrizio Rossi, con delega sia all’urbanistica che alle società partecipate, è rimasto letteralmente muto. Si è limitato ad escludere il Foro Boario quale possibile sede di Grosseto Fiere, rimandando tutto al futuro piano operativo».

Da qui la contestazione sui tempi degli strumenti urbanistici.

«Il piano operativo targato Rossi sconta un ritardo monstre ed è ancora avvolto nella nebbia. L’iter per i nuovi strumenti urbanistici è stato avviato nel 2019 e l’approvazione del piano operativo è prevista per il 2030».

Pd e Grosseto Città Aperta precisano di non avere una posizione pregiudiziale sulla vendita dell’immobile.

«Non abbiamo paura della parola vendita. Se serve a salvare Grosseto Fiere se ne può discutere seriamente. Ma non possiamo votare un atto di indirizzo che dice “sì, vendiamo” senza conoscere il passo successivo».

Particolare attenzione viene poi dedicata al futuro di Braccagni.

«A quella frazione in tanti anni è stato promesso molto e mantenuto poco. Se la fiera se ne va, dobbiamo dire fin da subito cosa resta lì, perché un problema di bilancio non si trasformi nell’impoverimento di un pezzo di territorio».

Infine, i due gruppi ritengono che esistano margini per costruire un percorso condiviso coinvolgendo anche altri enti.

«Attenzione anche a non accontentarci della contrapposizione “o vendere o liquidare”, perché non è detto che siano le uniche due strade. La Provincia si è sempre detta disponibile ad offrire il proprio contributo dinanzi ad un progetto strutturato e condiviso; in Regione l’assessore Leonardo Marras, nel suo precedente mandato, ha già destinato risorse importanti a Grosseto Fiere. Se mettiamo in fila un piano serio, quelle interlocuzioni si riaprono».

L’obiettivo dichiarato è arrivare alla prossima commissione con elementi concreti da discutere prima dell’assemblea dei soci.

«Per questo abbiamo chiesto e ottenuto di riconvocare la commissione prima dell’assemblea del 24 giugno. Per arrivare a quell’appuntamento con un’indicazione vera: dove può realisticamente andare il polo fieristico secondo gli strumenti urbanistici, e cosa diventa l’area che lasciamo».