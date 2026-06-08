CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Spettacolo e emozioni forti al Casa Mora, teatro delle finali Under 15 di Skate Italia. Dopo le tante partite di qualificazione, a vincere è stato il Csa Agrate Brianza per la prima volta nella sua storia, che ha battuto in finale il Roller Bassano. Per il La Scala Castiglione un onorevolissimo quarto posto, seppur con qualche rimpianto.

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Finali di hockey Under 15 al Casa Mora

La manifestazione giovanile era già stata organizzata dalla società del presidente Marcello Pericoli anche lo scorso anno, con la vittoria finale proprio del Castiglione. Quest’anno purtroppo i biancocelesti si sono presentati al via con la pesante assenza di Nicholas Bacci (fermato da un incidente stradale) e la squadra allenata da Michele Achilli ha comunque combattuto come un leone, arrivando fra le prime quattro. Un percorso deve i giovani castiglionesi hanno saputo lottare in ogni gara, battendo in fila lo Scandiano per 2-1 (reti di Giabbani e Sforzi), il Roller Matera per 6-2 (Giabbani 3, Sforzi ì, Bagnoli 2), il Breganze 3-2 (Bagnoli e Sforzi 2), perdendo poi lo scontro decisivo contro il Roller Bassano per 5-2 (Bagnoli e Giabbani). Nei quarti di finale vittoria per 2-0 contro il Sarzana (Pucillo 2). In semifinale però i maremmani hanno resistito per 20 minuti (i tempi nelle finali sono di 15 minuti) poi il Csa Agrate Brianza ha preso il largo vincendo per 5-0. Nella finalina per il 3 e 4 posto il La Scala è scappato via sul 3-0 con le reti di Giabbani e la doppietta di Sforzi. I veneti sono stati bravi a rimontare negli ultimi 7 minuti del secondo tempo con il Castiglione che ha sprecato però molto per chiudere la partita. Ai rigori un solo gol, l’ultimo segnato dal Thiene.

La squadra de La Scala Castiglione per le finali under 15 al Casa Mora di Michele Achilli: i portieri 10 Andrea Asta, 1 Michele De Salvatore; movimento 3 Massimo Stoduto, 5 Thomas Nucci, 6 Mirko Pucillo, 7 Mattia Sforzi, 8 Filippo Giabbani, 9 Filippo Bagnoli.

Nelle finali Under 17 giocate al pala Barsacchi di Viareggio, Lo Scoiattolo Castiglione alla fine si è piazzato al sesto posto. La squadra allenata da Massimo Bracali e Michele Nerozzi, ha battuto nel girone di qualificazione l’Azzurra Novara 12-1 (Agresti 4, Diego Bracali 2, Pastore Silva 2, Bechini 2, Turbanti 2), il Correggio per 7-4 (D.Bracali 3, Pastore Silva, Agresti 3) e successo contro il Thiene 3-2 (D.Bracali, Agresti e Pastore Silva). Poi sconfitta contro Roller Bassano per 4-2 (D.Bracali 2). Nei quarti di finale sconfitta per 5-4 ai rigori contro il Montecchio Precalcino, con il Castiglione che era andato avanti sul 4-1 (D.Bracali 4), per chiudere la partita sul 4-4. Nei tre rigori decisivi i veneti hanno poi segnato un gol. Il Trissino si è laureato campione d’Italia: in finale ha vinto per 2-0 contro i Pumas Ancora Viareggio.