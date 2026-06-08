ROCCATEDERIGHI – Intervento dei vigili del fuoco questa mattina, lunedì 8 giugno, in via Gorizia, a Roccatederighi, nel comune di Roccastrada, per un incendio che ha interessato il tetto di un’abitazione.

Secondo le prime informazioni disponibili, le fiamme si sarebbero sviluppate sulla copertura dell’edificio, rendendo necessario l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Al momento non sono state diffuse informazioni su eventuali persone coinvolte o sulle cause che hanno originato l’incendio. Sul posto sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio.

Ulteriori dettagli potranno emergere nelle prossime ore al termine delle verifiche effettuate dai soccorritori.