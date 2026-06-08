MARINA DI GROSSETO – Un’impresa straordinaria scritta con cuore, talento e grinta da vendere. Si chiudono con un bilancio da incorniciare i Campionati Italiani di pattinaggio in Sardegna per i Pattinatori Maremmani. Con una delegazione ridotta di soli tre atleti, la società di Maria di Grosseto è riuscita a compiere un vero e proprio miracolo sportivo, conquistando il 15° posto nella classifica generale su ben settanta squadre partecipanti. Un risultato di squadra immenso, impreziosito da due medaglie splendenti e ben quattro piazzamenti in “Top Ten”.

Il grande protagonista delle piste sarde è stato senza dubbio Alessandro Borracelli, capace di salire per ben due volte sul podio nazionale. Nella prima giornata di gare, Borracelli ha rotto il ghiaccio stampando un tempo strabiliante nel giro a cronometro, che gli è valso una meritatissima medaglia d’argento. Non sazio del titolo di vicecampione italiano, il giovane talento maremmano si è ripetuto nella gara Sprint, andandosi a prendere un fantastico bronzo.

Non è stata da meno la componente femminile della squadra, che ha lottato alla pari con le migliori specialiste d’Italia. Jessica Tei ha dimostrato tutta la sua velocità raggiungendo un buon sesto posto nel giro a cronometro, per poi difendersi e chiudere in 13esima posizione nella selettiva gara dell’1,5 giro sprint.

Chiara Baricci è stata l’instancabile stakanovista del gruppo, capace di centrare la Top Ten in ben tre discipline diverse: un sesto posto nella 5000 metri ad eliminazione, seguito da due solidi decimi posti nella 3000 metri a punti e nell’1,5 giro sprint.

Adesso per loro un paio di giorni di riposo,esami di terza media e poi di nuovo in preparazione per il Campionato italiano strada di Torino

Soddisfazione e orgoglio da parte della presidentessa e allenatrice Elena Sandroni.

Gli impegni dei Pattinatori Maremmani non si fermano qui: questo fine settimana si disputerà il campionato più importante riservato alle categorie giovanissimi, dove la società si presenterà con tre piccolissimi ma agguerriti atleti alla loro prima partecipazione alle fasi nazionali.