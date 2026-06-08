GROSSETO – «Per usare i cassonetti bisogna mettersi i guanti da lavoro, spostare i sacchi a terra e accedere alla pedaliera». È la denuncia di un lettore de Il Giunco, che da qualche giorno segnala una situazione di degrado allo svincolo di Grosseto sud, sulla strada per Montiano, dove i cassonetti si trovano semi aperti e i rifiuti vengono abbandonati a terra davanti ai contenitori.

La segnalazione

Secondo quanto riferito dal lettore, la situazione va avanti da giorni senza che il gestore del servizio sia intervenuto a ripristinare le condizioni normali di utilizzo dei contenitori. Un disagio che costringe i cittadini a fare i conti con rifiuti sparsi a terra e cassonetti inaccessibili senza l’ausilio di guanti da lavoro.