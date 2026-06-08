ARCIDOSSO – L’Associazione per la Tutela e la Valorizzazione della Castagna del Monte Amiata IGP comunica che, giovedì 11 giugno 2026 ore 16:00 presso la Sala CRED di Arcidosso (Località Colonia 19, 58031), si terrà il pubblico accertamento per presentare le richieste di modifica del disciplinare di produzione dell’IGP, incontro a cui partecipano funzionari del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e della Regione Toscana.

L’incontro rappresenta un passaggio formale obbligatorio della procedura nazionale e si svolgerà in forma pubblica, nel rispetto della normativa vigente. La revisione del disciplinare è un’occasione concreta per aggiornare le regole che tutelano e definiscono la Castagna del Monte Amiata IGP, un prodotto che racconta l’identità del territorio e il lavoro di chi lo coltiva da generazioni.

L’associazione invita a partecipare tutti i castanicoltori e gli altri operatori del territorio interessati alla filiera, essendo il pubblico accertamento un momento di confronto diretto, in cui la filiera può portare il proprio contributo al processo di revisione.

La presenza attiva dei castanicoltori è parte integrante della missione dell’associazione, che continua a lavorare per la valorizzazione e la tutela di questo prodotto d’eccellenza, rafforzando il legame tra la castagna, il territorio amiatino e i mercati nazionali e internazionali.

Dettagli dell’evento

Data: giovedì 11 giugno 2026

Ora: 16:00

Luogo: Sala CRED, Località Colonia 19, 58031 Arcidosso (GR)