SCARLINO – In merito alle dichiarazioni diffuse dal gruppo “Scarlino nel Cuore”, l’Amministrazione comunale precisa che «il servizio di primo soccorso a Cala Violina negli anni passati è stato attivato a partire dal secondo o terzo fine settimana di giugno e non contestualmente all’avvio degli accessi regolamentati alla spiaggia».

«Per la stagione 2026 è stata avviata una manifestazione di interesse rivolta alle associazioni operanti nei Comuni delle Bandite di Scarlino per l’affidamento del servizio. Il soggetto che lo ha gestito negli anni precedenti non ha aderito alla procedura e l’Amministrazione è attualmente impegnata nell’individuazione di un nuovo gestore, con l’obiettivo di attivare il servizio» prosegue l’amministrazione comunale di Scarlino.

«Si ricorda inoltre che a Cala Violina è regolarmente presente il servizio di assistenza alla balneazione, previsto per garantire la sicurezza dei frequentatori della spiaggia».