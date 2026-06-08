GROSSETO. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la strada statale Aurelia, nel tratto compreso tra gli svincoli di Grosseto Est e Grosseto Centro. L’allarme è scattato alle 17:14, quando la prima partenza dei Vigili del Fuoco del comando di via Carnicelli è intervenuta sul posto.

Per cause attualmente in corso di accertamento da parte della Polizia di Stato, intervenuta per i rilievi e la gestione della viabilità, un’autovettura si è ribaltata al centro della carreggiata lungo la principale arteria che attraversa il territorio grossetano.

All’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco di Grosseto, il conducente era già riuscito a uscire autonomamente dal veicolo. Da una prima valutazione, la persona coinvolta è risultata apparentemente illesa. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’automobile e dell’area interessata dall’incidente, operando per eliminare eventuali condizioni di pericolo.

Durante le operazioni di soccorso e ripristino della sicurezza, il traffico sulla strada statale Aurelia nel tratto tra Grosseto Est e Grosseto Centro è stato temporaneamente interrotto. Sul posto anche la Polizia di Stato.