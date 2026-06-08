GROSSETO – Il punto prelievi di via Roma a Grosseto resterà chiuso martedì 9 giugno per consentire il trasferimento del servizio nella nuova sede. A comunicarlo è la direzione di Zona Colline Metallifere, Amiata grossetana e grossetana.
La nuova sede
Da mercoledì 10 giugno il servizio prelievi riprenderà regolarmente al piano terra della sede di via Don Minzoni, che ospita la Casa della Comunità, mantenendo gli stessi orari e giorni di apertura. I pazienti potranno accedere dall’ingresso principale posto nella parte posteriore dell’edificio.