CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Tre importanti delibere approvate nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia.

L’assestamento di Bilancio

Approvato l’assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, anticipando rispetto alla consueta scadenza di fine luglio la verifica complessiva dello stato di salute dei conti dell’Ente. Prima di poter utilizzare l’avanzo libero per finanziare nuovi interventi, la normativa prevede infatti che venga accertata l’assenza di debiti fuori bilancio e la piena tenuta degli equilibri economico-finanziari dell’Ente.

È stata quindi effettuata un’approfondita attività di verifica da parte degli uffici comunali, coordinata dal Servizio Finanziario e successivamente validata dall’Organo di Revisione, dalla quale è emerso un quadro particolarmente positivo: risultano salvaguardati gli equilibri di bilancio in tutte le gestioni – competenza, residui e cassa – senza criticità da segnalare; non ci sono debiti fuori bilancio da finanziare; non emergono squilibri economico-finanziari o rischi legati agli organismi partecipati, il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e i fondi di riserva sono del tutto congrui e rispettano i rigidi parametri di legge.

L’Amministrazione potrà destinare una quota dell’avanzo libero, pari a 3 milioni e 200 mila euro, al finanziamento di spese di investimento, mettendo a disposizione nuove risorse per il territorio e per le esigenze della comunità.

La variazione approvata permette inoltre un importante intervento sul fronte della sicurezza urbana. Sono infatti state stanziate ulteriori risorse per sostenere il progetto “Castiglione Sicura“, nato dal confronto avviato nei mesi scorsi con la Prefettura e con gli operatori economici locali, che si affianca ai programmi già attivi sul territorio, come “Mille Occhi“, “Strade Sicure” e il “Controllo di Vicinato“, con l’obiettivo di rafforzare le attività di prevenzione e vigilanza nelle aree di maggiore frequentazione.

Le risorse consentiranno alla Polizia Municipale di attivare un servizio serale notturno, dalle 23:00 alle 3:00, nei fine settimana e in occasione dei principali eventi estivi, nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre.

Con l’approvazione di questa delibera, l’Amministrazione evidenzia come il Comune continui a mantenere una situazione finanziaria solida e in equilibrio.

«È facile etichettare questi numeri come il segno di una presunta incapacità di spendere – dichiara l’assessore al bilancio Susanna Lorenzini –. Ma la realtà dei numeri ci racconta una storia molto diversa, quella di un Comune che non solo spende ma prima di tutto amministra le risorse pubbliche con serietà, prudenza ed efficienza. I dati ci dicono che abbiamo chiuso il 2025 con oltre 16 milioni di euro in cassa. Questo non è immobilismo, è il segno di una capacità di riscossione eccellente. Paghiamo i fornitori con un anticipo medio di 19 giorni rispetto alle scadenze previste, un risultato che pochi Enti possono vantare e che testimonia attenzione verso le imprese e solidità dei nostri conti. L’avanzo di amministrazione che abbiamo oggi nasce da una gestione prudente che negli anni ci ha consentito di affrontare i rischi senza mettere in difficoltà il bilancio comunale. Quello che potrebbe essere definito superficialmente “avanzo” non è quindi il segno di immobilismo, ma il risultato di una gestione responsabile e lungimirante».

Modifiche alla viabilità urbana

Il Consiglio comunale ha poi approvato la variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 e all’Elenco Annuale dei Lavori 2026, introducendo due importanti interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale e della viabilità urbana: la realizzazione della nuova rotatoria all’incrocio tra la Strada Panoramica e Viale Kennedy, intervento finalizzato a migliorare la fluidità della circolazione in uno dei nodi viari più frequentati del capoluogo; la realizzazione di uno slargo all’incrocio tra via Sardegna e via Ansedonia che consentirà di migliorare la visibilità e la manovrabilità dei veicoli in un’area caratterizzata da criticità legate alla conformazione della sede stradale.

Il Corridoio Tirrenico

Approvata infine una delibera con cui viene ribadita la necessità di accelerare il completamento del Corridoio Tirrenico, infrastruttura considerata strategica per la sicurezza stradale, la mobilità e lo sviluppo economico dell’intera costa toscana e della provincia di Grosseto.

Con questo atto l’Amministrazione comunale chiede al Governo, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ad Anas di sbloccare con urgenza l’iter amministrativo e finanziario necessario per portare a compimento un’opera attesa da decenni e ritenuta fondamentale per il futuro del territorio.

Il tratto della SS1 Aurelia che attraversa la Maremma continua infatti a presentare numerose criticità, con intersezioni a raso e punti che negli anni hanno registrato un elevato numero di incidenti.

La delibera impegna anche il sindaco e la Giunta ad attivare un tavolo permanente di coordinamento con gli enti locali interessati dal tracciato, la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, le categorie economiche e le organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di promuovere un’azione istituzionale unitaria e forte nei confronti del Governo e degli enti competenti.