TALAMONE – Arte, mare e tutela ambientale si incontrano a Talamone. Sabato 6 giugno è stata inaugurata la nuova scultura donata dall’artista britannica Emily Young e il nuovo percorso panoramico del Museo Sottomarino di Casa dei Pesci, in un evento che ha richiamato cittadini, visitatori, artisti e rappresentanti delle istituzioni.

La scultura di Young è stata collocata sotto le mura di Talamone come simbolo del Museo sottomarino e del rapporto tra l’uomo e il mare. Durante la cerimonia l’artista ha raccontato al pubblico il significato dell’opera e il suo legame con le altre sculture già donate a Casa dei Pesci, oggi visibili sui fondali di Talamone.

Il percorso panoramico nel borgo

Il nuovo percorso panoramico, realizzato con la collaborazione di 71blue, è composto da quattro pannelli informativi distribuiti nel borgo: un modo per scoprire il Museo sottomarino anche da terra, attraverso contenuti dedicati alla storia del progetto, alle opere installate in mare e alle attività di tutela ambientale dell’associazione. Il percorso è stato realizzato con il sostegno della Provincia di Grosseto e del Comune di Orbetello.

Un museo unico in Italia

Con 29 sculture di grandi dimensioni collocate sui fondali, il Museo Sottomarino di Talamone è oggi una realtà unica in Italia. Dal 2015 utilizza l’arte come strumento di protezione dei fondali marini e di sensibilizzazione ambientale, creando nuovi habitat per la fauna marina.

Chi è Casa dei Pesci

Casa dei Pesci – Ets nasce nel 2012 grazie all’iniziativa del pescatore artigianale Paolo Fanciulli. Oltre al museo sottomarino, l’associazione porta avanti il progetto di ripopolamento ittico Casa dei Polpi, attività di monitoraggio scientifico e iniziative educative rivolte a scuole, cittadini e visitatori.