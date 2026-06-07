MONTE AMIATA – Due minorenni feriti durante una gara di downhill sul Monte Amiata. L’incidente è avvenuto questa mattina alle 11.29 in località Prato delle Macinaie, dove il 118 è stato attivato per una caduta in bici che ha coinvolto due giovani corridori.

Le condizioni dei feriti

Entrambi i ragazzi sono stati trasportati in codice giallo: uno è stato affidato all’eliambulanza Pegaso 2 e trasferito all’ospedale Meyer di Firenze, l’altro è stato portato al Misericordia di Grosseto.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute due automediche, da Castel del Piano e da Abbadia San Salvatore, e le ambulanze della Misericordia di Abbadia San Salvatore e della Misericordia di Castel del Piano.