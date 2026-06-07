ORBETELLO – La foto che vi proponiamo oggi per la nostra rubrica Maremma com’era ci è stata mandata da Tiziana Giovannini ed è stata scatta nel 1976.
«Siamo la favolosa IV ginnasio del mitico Liceo classico Dante Alighieri di Orbetello» racconta.
In alto a sinistra Ubaldo Bartoli, Maria Carla Malandrini, Giuseppe Aragoni, Angelo Busonero, Giovanni Rossi, Cecilia Ronconi, Fabio Detti.
Al centro sempre partendo da sinistra Marella Montemerani, Paola Grisostomi, Donatella Pozzi, Angela Giovani, Tiziana Giovannini (che ha inviato la foro), Marzia Minutolo, Marco Consentino.
In basso a sinistra Stefania Andreini, Francesco Vitiello, Carlo Montecchiani, Chiara Angelini, Barbara Fontanelli, Maria del Fiore Nencini.
«Con noi la nostra cara insegnante di Latino e Greco: la meravigliosa signorina De Carolis».
Chi si ricorda?
Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia, riconosce il luogo o si riconosce può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.
Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.
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