GROSSETO – Il Grosseto si costruisce la finale della coppa con merito e spavalderia, sbarrando la strada al Venturina. Al di là del 3-1 finale, il traguardo è limpido, senza grinze. I biancorossi sfoderano una prestazione degna di una squadra compatta, cosciente di se stessa, che punta dritta alla meta usando i mezzi necessari per diventare vincente. I biancocelesti non trovano contromisure adeguate per arginare l’avversario, smarrendo il filo conduttore di un gioco che li dipingeva come favorita non solo della semifinale ma del 51esimo trofeo.

Bastano una manciata di minuti per intuire le intenzioni del Grifone formato Juniores. I Cacitti boys assumo la fisionomia di formazione attiva, corta, prepotente, costringendo il Venturina ad abbassarsi perdendo l’orientamento e la linfa dl proprio calcio. Il Grosseto raddoppia, triplica, non lascia varchi, tutti aiutano tutti, si scala, ci si inserisce, trova spazi soffocando ogni organizzazione avversaria. Il punto meno solido arriva dalle conclusioni finali, la mira resta annacquata. Il Venturina in mezzo a questo perenne traffico raccoglie qualche proiezione avanza per poi ripiegare.

L’equilibrio si spezza quando scade l’unico minuto di recupero, cioè al 46′: Totino sguscia sulla destra, rasoterra dinamico al centro, Lorenzini devia in porta, 0-1. All’inizio il secondo tempo si muove come il primo con Totino a sciupare una evidente occasione gol. Quindi il Venturina riesce ad affacciarsi in avanti riuscendo a rompere la ragnatela biancorossa. E lo fa con la spigliatezza di casa. Toninelli vede un varco, conclude e Musardo è battuto, è il minuto 11, si ritorna in parità 1-1. È il momento migliore dei ragazzi di Serena che trova l’apice nella respinta di Musardo su conclusione di Vigano (20′). Poi il Grosseto ritorna padrone del campo e al 29′ cuce l’intreccio che porta Fiore a sfoderare un colpo di testa risolutivo, 1-2. Il terzo gol lo confeziona il lapsus di Leoni e a Lorenzini non resta altro che mettere dentro a porta sguarnita, 1-3.

Venturina – Grosseto 1-3 (0-1)

VENTURINA: Leoni, Bardocci (1′ st Lenci), Da Frassini, Guazzini, Alestra, Moretti, Galbiati, Priore, Vigano (22′ st Nfaiedh), Toninelli, Massini. A disposizione: Galli, Zenobi, Camerini, Mezzetti. All. Serena.

GROSSETO: Musardo, Marcone, Fiore, Betti (32′ st Solari), Magnani, Galatolo, Mastacchi (36′ st De Dio), Vergari, Totino (21′ st Zauli), Margiacchi, Lorenzini. A disposizione: Bacci, Tosi, Loisi, Lenzi. All. Cacitti.

ARBITRO: Lorenzo Calise; 1° assistente Arianna Anello, 2° assistente Simone Ferrara.

MARCATORI: 46′ e 49′ st Lorenzini; 11′ st Toninelli, 29′ st Fiore.

NOTE: calci d’angolo 7-6. Recupero: 1′ + 6′.

Semifinali

Invictasauro – Follonica Gavorrano 0-3

Venturina – Grosseto 1-3

Finale mercoledì 10 giugno

Follonica Gavorrano – Grosseto