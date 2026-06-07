CAPALBIO – Un’auto si è ribaltata nella tarda mattinata sulla strada provinciale Capalbio, in località Le Carbonaie, nel comune di Capalbio. La conducente, unica occupante del veicolo, è rimasta incastrata nell’abitacolo e ha dovuto attendere l’intervento dei vigili del fuoco per essere liberata.

L’intervento dei vigili del fuoco

La squadra del distaccamento di Orbetello ha dovuto ricorrere al taglio e all’asportazione del tettino del mezzo per estrarre la donna dall’abitacolo. Una volta liberata, è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118. Le cause dell’uscita di strada sono in corso di accertamento da parte della polizia locale di Capalbio.

I soccorsi sul posto

Oltre ai vigili del fuoco, sul luogo dell’incidente sono intervenuti la polizia locale di Capalbio per i rilievi e la regolazione della viabilità e i sanitari del servizio di emergenza territoriale.